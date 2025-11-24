Транспортният министър Гроздан Караджов инспектира първия от новите влакове, които страната ни е закупила от чешката компания „Шкода”. Той посети завода в Пилзен.

Влаковете ще са изцяло климатизирани, ще има WiFi, както и видеонаблюдение и отвътре, и отвън. Освен това развиват максимална скорост от 160 километра в час.

България подписа договора с „Шкода” през септември 2024 г. „Този влак е готов за рекордно краткото време от 14 месеца. Договорът е значим по няколко причини. Той представлява близо 40% от годишния износ на Чехия за България. Днес представяме влак с капацитет от 330 пътници”, заяви Петр Новотни, Главен изпълнителен директор на „Шкода”.

Първият влак, който в изцяло завършен, ще пристигне в България до края на декември.



„С „Шкода имаме договор за 25 влака и имаме за още 35 влака с „Алстом”, обясни Гроздан Караджов. Първият изцяло завършен влак ще пристигне у нас през януари.

Влаковете разполагат със зони за бебешки колички, инвалидни колички и велосипеди.



„Екипиран е влакът с такива рампи, за да могат хора, които са трудноподвижни и ползват инвалидна количка, да се качват безпрепятствено”, обясни Караджов.



Във вагоните са инсталирани и дигитални табла, които показват гарите по пътя на мотрисата. Влаковете ще се движат по най-натоварените трасета в България.