Категорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония – явление, за съжаление, подхранвано от настоящата обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика. Това съобщиха от Министерството на външните работи във връзка с нападението на журналиста Владимир Перев в Скопие.

“МВнР и Посолството на Република България в Скопие поддържат постоянен контакт с г-н Владимир Перев – един от най-уважаваните представители на българската общност в Република Северна Македония”, пише в изявлението на ведомството.

“От момента на нападението дипломатическата ни мисия му оказва необходимото съдействие. Министър Георг Георгиев разговаря лично с него по телефона и подчерта, че България ще продължи да бъде негов опора в този труден момент”, обясниха от министерството.

Нападнаха журналиста Владимир Перев в Скопие

От ведомството съобщиха, че внимателно отбелязват въпросите, поставени от Перев в статията му в „Трибуна“, и споделят неговото мнение, че случаят е не само повод за размисъл относно правата на българите в страната, но и важен тест за реакцията на правоохранителните органи и техния подход към престъпленията от омраза.

“Очакваме компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие. Напомняме, че европейският път на страната изисква пълно и добросъвестно изпълнение на Европейския компромис от 2022 г., включително уважение към общите ценности и гарантиране правата на македонските българи”, допълниха от външното министерство.

Известният македонски българин Владимир Перев беше нападнат в магазин в Скопие, Северна Македония.

80-годишният журналист е бил ударен няколко пъти в лицето и са му счупени очилата. Той е подал сигнал в полицията и инцидентът е регистриран от органите на реда.

"От сблъсъка с насилника излязох със счупено стъкло на очилата и накърнено достойнство. Очилата ще ги оправя с две–три пенсии. Хубави бяха и на около 80 години ми вършеха отлична работа. Но с достойнството работата ще върви много по-трудно. На кого му е нужно всичко това?", попита след нападението Перев.

Редактор: Ивайла Митева