Асоциацията на индустриалния капитал в България разпространи своя позиция, в която изразява становището си, че настоящият проект на държавен Бюджет за 2026 година ще изправи българското общество пред огромни икономически рискове – не само в рамките на следващата календарна година, но и за годините след това.

Ето защо от АИКБ заявяват готовността си да се присъединят към всяка обществена проява или друга инициатива, която подкрепя позицията им. Асоциацията отправя призив към всички, споделящи вижданията ѝ, да се присъединят на 26 ноември към публичното им недоволство. Според тях целта е устойчива, стабилна, конкурентна икономика, финансова и национална сигурност и справедливи доходи.

От АИКБ обобщават проблемите в бюджета, които според тях са основни:

► несъразмерни държавни разходи, предимно към нереформирани системи и силно деформиращи пазара на труда, както в частния, така и в публичния сектор – със свръхфинансирани репресивни органи и недофинансирани обществени сфери;

► ежегодно планиран за изземване доход от всеки зает в реалния сектор – над 1 млрд.лв. за 2026 г., която огромна сума ще расте прогресивно в следващите години;

► трайно бюджетиране на дефицити, които лесно могат да излязат от контрол и за които политиците планират значително покачване на преки и косвени, корпоративни и подоходни данъци още в следващите години, комбинирано с рязко нарастване на държавния дълг – два пъти за четири години (нови 50 млрд.лв.) и утрояване на лихвените плащания за същия период.

Според АИКБ в предложения за одобрение вид, Бюджет 2026 прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж, разширява сивата икономика и опасно отваря хоризонти за още по-неблагоприятни бюджетни години.

"За наше съжаление, развитието на настоящата бюджетна процедура не позволи реален дебат, търсенето и намирането на оптимални решения. Прахосва се и малкото време, което необосновано беше ограничено до три дни за предоставяне на предложения, два, от които – събота и неделя", пише още в становището на АИКБ.

Припомняме, че серия от протести срещу бюджетните параметри за 2026 година са планирани през тази седмица, като началото им беше дадено в понеделник от КНСБ. Те поискаха допълнителни 62 млн. евро за заплати в обществения сектор.

А на протест пред Министерството на здравеопазването излязоха младите лекари от инициативата "Бъдеще в България". Той беше организиран заради липсата на яснота как ще бъде оползотворен държавният трансфер от 260 млн. евро в бюджета на НЗОК за увеличение заплатите на медиците.

На 26 ноември пред Министерския съвет ще протестират и от федерация "Земеделие и горско стопанство" на КТ "Подкрепа". Служителите в Областните дирекции по земеделие, Изпълнителна агенция по рибарството и аквакултури, Изпълнителна агенция по горите, Национална служба за съвети в земеделието, Българска агенция по безопасност на храните, Регионални инспекции за околна среда и води, Националните паркове и Басейнови дирекции ще изразят недоволството си публично заради ниски възнаграждения.

Протести през седмицата ще имат още служителите в Агенцията за социално подпомагане и Главната инспекция по труда.

За 27 ноември (четвъртък) e насрочен протест на Медицинската федерация на КТ "Подкрепа" пред Народното събрание срещу липсата на адекватна политика по доходите на заетите в сектор "Здравеопазване".

Редактор: Цветина Петкова