Катастрофа със седем автомобила стана на кръстовището между улиците „Христо Ботев“ и „Св. Отец Паисий“ в Стара Загора в понеделник вечерта, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за пътния инцидент е получен в 18:45 ч.

Един човек е пострадал и е бил откаран за преглед в лечебно заведение, след което е освободен за домашно лечение. От полицията уточняват, че при произшествието са нанесени сериозни материални щети, като част от автомобилите са били паркирани.

