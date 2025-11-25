Кметът на Кърджали и заместник-председател на ДПС Ерол Мюмюн съобщи, че ще внесе предложение в Общинския съвет на декемврийската му сесия, таксата за паркиране в “Синя зона” да бъде намалена от 2 на 1 лв. или от 1 евро на 0,5 цента. Определеният срок на мярката е до края на юни 2026 година, а целта - да бъдат облекчени хората в месеците на преход от лев към евро.

Това се случи часове след като лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че формацията му ще атакува повишението на таксите за паркиране в София в съда и призова своите представители местната власт да замразят данъците за една година.

Припомняме, че в понеделник кметът на София попита: "Защо вдигнахте двойно цената за паркиране в Кърджали? И знаете ли, че спрямо доходите, в Кърджали паркирането е по-скъпо, отколкото в София?"

Днес Ерол Мюмюн отвърна: "За пореден път вчера кметът на София Васил Терзиев използва името на община Кърджали, за да оправдае собствената си некадърност и лошо управление. Колега Терзиев, спрете с популизма! Това няма да ви спаси от предизвестения провал".

Според него Терзиев не покрива нито един критерий за успешен кмет.

Пеевски: Ще атакуваме в съда решението за двойно увеличение на таксите за паркиране в София

"Това, което мога да предложа, не за Вас, а за столичани, които не заслужават да търпят Вашите постоянни провали, е да Ви поканя в Кърджали, за да видите на място как управлява един кмет от ДПС, как се променя целият облик на града и как се работи за хората. За разлика от Вас, г-н Терзиев, ние в Кърджали чуваме хората и защитата на техните интереси е нашият дневен ред", пише още Мюмюн.

