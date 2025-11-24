Ще атакуваме в съда решението на СОС за двойно увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните. Действията на кмета Васил Терзиев и СОС са арогантна демонстрация срещу хората в София, като с това поскъпване не се решава нито един проблем на паркирането и движението в столицата. Това съобщиха в прессъобщение от "ДПС - Ново начало".

Според формацията двойното поскъпване от лева в евро представлява скандално погазване на Закона за въвеждане на еврото, който не допуска подобна спекулативна двойна, на практика, калкулация.

"Още преди два месеца призовах СОС да възпре зловредните мераци на кмета, защото хората не са длъжни да плащат скъпо и прескъпо за неговата некадърност и лъжите на ПП-ДБ. Този кмет и неговият екип, издигнати от ПП-ДБ и “Спаси София” вече две години безобразничат срещу хората в София, предизвикват корупционни скандали, съсипват и опропастяват всяко нещо, до което се докоснат и от ден на ден София става все по-неуютна, все по-мръсна и все по-неприветлива", смята лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

По неговите думи хората "не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори", затова във вторник "ДПС - Ново начало" ще атакува в съда двойното поскъпване на паркирането в “синя" и “зелена зона", както и тяхното териториално разширяване.

