Ресторантьорските организации изразиха остро несъгласие с решението за вдигане на цените и разширяване на обхвата на синята и зелената зона в София. В предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS представители на бранша обявиха готовност да предприемат съдебни действия срещу Столичната община, ако промените не бъдат преразгледани.

Решението, което трябва да влезе в сила от 5 януари 2026 г., предвижда цената за паркиране в синя зона да стане 2 евро на час, а в зелена - 1 евро на час.

Емил Коларов: Някои институции са определили зони за сигурност, които не би следвало да се ползват като паркинг

Емил Коларов, който е председател на Сдружението на заведенията в България, заяви, че проблемът не засяга само ресторантьорите, а целия бизнес и всички живущи в центъра. „Тук изобщо не става въпрос само за заведения. Говорим за целия бизнес, който се намира в централната градска част, и за всички живущи“, подчерта той и сподели личния си опит като жител на центъра, който всяка вечер обикаля по 20-30 минути, за да намери място за паркиране.

Според него проблемът не е в липсата на желание за плащане, а в липсата на реални подобрения в услугата. „Местата са малко, те не се увеличават по никакъв начин“, каза Коларов и посочи като примери заетите „служебни места“ от държавни институции и лошо разположените кофи за боклук, които отнемат паркоместа. „Да се вдигат цените, без да се извършват никакви реформи, без да се направи дори една елементарна маркировка на паркоместата в центъра, където на 99% липсва, това е поредният обир“, категоричен бе Коларов.

Проф. Румен Драганов, който е експерт по туризъм, се съгласи, че е необходима по-добра организация. Като жител на центъра, той призна, че платените зони са улеснили паркирането му, но остро разкритикува системата със „служебен абонамент“. „Това е нещо, което не съм виждал по света - едни ламаринени табели със счупени крачка и вериги, вързани за безброй стълбове. Такова нещо никъде в Европа няма“, коментира проф. Драганов. Според него тези места често стоят празни и трябва да бъдат премахнати, за да се освободи пространство за гражданите и бизнеса.

И двамата експерти се обединиха около тезата, че решението не е просто в повишаването на цените, а в изграждането на нова инфраструктура като многоетажни и подземни паркинги, каквато е практиката в големите европейски градове.

