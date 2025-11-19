Институциите имат над хиляда паркоместа в центъра на София, а никой досега не е обърнал внимание на този въпрос. Това заяви миналата седмица в ефира на NOVA общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев.

Темата се повдигна, след като общинският съвет прие реформи в паркирането, с което цената за платените зони се увеличава двойно, както и за по-високата цена на служебните абонаменти.

Според Емил Коларов, заместник- директор на Дирекция “Паркиране и мобилност” в Центъра за градска мобилност, освен режим "служебен абонамент", някои институции са определили зони за сигурност, които не би следвало да се ползват като паркинг, но го правят. По думите му такъв е случаят с паркирането пред парламента.

"Относно договора на Министерството на транспорта със Столичната община, не можем да коментираме защо СО не си търси парите. Действително има подписан договор за ползване на паркоместа за 20 броя. В обхвата на режим на синя зона броят на служебните абонаменти е 891. От тях 206 са на държавни и общински органи. Общият брой на паркоместата в синя зона е 12 300, а в зелена 21 200. От тях 406 са в режим на служебен абонамент, от които 32 са на държавни и общински органи", обясни той в ефира на "Здравей, България".

Според него с въвеждането на зоните ще се намали броя на колите, които паркират в центъра на София.

Повече гледайте във видеото.

