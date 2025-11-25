Според данни на Евростат за 2024 г., всеки пети българин, или 21,7%, е в риск от бедност. След България по този показател се нареждат Латвия и Литва, като разликата е минимална.

Най-висок риск от бедност е регистриран в Южен централен район, който включва областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

Недоволство от ръста на доходите

Според проучване на КНСБ и агенция „Мяра“ над 86% от българите смятат, че увеличението на доходите им е крайно недостатъчно. 31% от анкетираните са получили повишение на заплатата си до 5% през настоящата година, а 42% са получили увеличение между 10% и 15%. Най-недоволни от ръста на доходите са жителите на областни центрове.

Проучване е проведено в периода 30 октомври - 7 ноември 2025 г. от социологическа агенция „Мяра“ по поръчка на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Информацията беше представена на пресконференция в централата на КНСБ.

Очаквания за 2026 година

Работодателите също анализират внимателно възможностите за увеличения.

Изпълнителният директор на маркетингова компания в София Боян Димитров споделя, че заплатите се обсъждат на база икономическото развитие и резултатите на фирмата. „Сегашните бюджетни промени нахвърлят предколедни дискусии – как ще се отразят на бизнеса и на хората“, коментира той.

Стопанската камара посочва, че компаниите взимат предвид увеличенията на минималната работна заплата и максималния осигурителен доход. „Ако фирмите могат да увеличат доходите, за да не се намаляват заплатите реално, те ще го направят. Важен е балансът между отделните региони на страната“, добави зам.-председателят на БСК Мария Минчева.

По думите ѝ в България работят около 2 милиона души, като 800 хиляди са концентрирани в София, където са и най-високите заплати. Според нея политиката по доходите трябва да насърчава по-балансирано развитие на страната.