От Охранителната полиция в Сливен са се самосезирали във връзка с публикация в социалните мрежи, която показва грубо нарушение на правилата за движение. В края на миналата седмица е публикуван клип на неправилно изпреварване, извършено на един от главните и натоварени булеварди в град Сливен. Шофьорът е установен - 50-годишне мъж от Сливен. Санкциониран е по Закона за движение по пътищата.

Това е поредният случай на наложена санкция за нарушение на ЗДвП след публикация в интернет и самосезиране от страна на контролните органи.