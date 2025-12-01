Нов протест срещу проектобюджета за догодина и управлението като цяло започна в София. Демонстрантите се събраха в Триъгълника на властта. Едно от основните им искания е оттегляне на Бюджет 2026 и внасяне на коригиран нов проект.

► 23:24 ч. Загасиха огньовете, които протестиращи запалиха в района на булевард "Дондуков"

► 23:18 ч. 8 линейки са на протеста и преглеждат пострадали, съобщиха от Спешна помощ за NOVA

► 23:00 ч. Протестиращи разбиха офис на ГЕРБ и запалиха отвън столовете, които изнесоха

Демонстранти разбиха клуба на ГЕРБ на бул. „Дондуков“ и ул. „Панайот Волов“. Те запалиха в центъра на булеварда столовете и различни предмети, които изнесоха отвън.

► 22:50 ч. От СДВР съобщиха за NOVA, че има ранени полицаи, но не уточниха броя им

► 22:30 ч. няколко контейнера за боклук горя на булевард "Дондуков"

Огромен огън гори на булеварда. Той беше запален от няколко контейнера за боклук. Полицията направи кордон и прегради булеварда. Правят се опити за разговори с протестиращите. В района се чува сирена на линейка. Не е ясно дали в нея има ранен полицай или протестиращ. Спешният автомобил се опита да си проправи път покрай огромния пожар от запалените контейнери. Протестиращи опитаха да направят път.

► 22:30 ч. Протестиращи счупиха стъкла на полицейски бус пред централата на "ДПС-Ново начало"

Протестиращи счупиха стъкла на полицейски бус пред централата на "ДПС-Ново начало". Униформените се опитват да разпръснат демонстрацията и да отблъснат протестиращите, които запалиха контейнери и ги обърнаха към полицаите. Хората, хвърлящи бутилки и дори антипаркинг колчета срещу полицията - са маскирани - с качулки и маски на лицата си.

► 22:23 ч. Множеството от Триъгълника на властта

Демонстрантите тръгнаха на шествие към централата на "ДПС-Ново начало".

► 22:15 ч. Булевард "Дондуков" е блокиран от жандармерията

Протестиращи хърлят бомбички и да хвърлят бутилки срещу иниформените около централата на "ДПС-Ново начало". На място има и пожарен екип. Униформените се опитват да отцепят пътя на демонстрантите към площад "Независимост". Полицията обаче не използва сила, за да отблъсне хората.

► 21:55 ч. Напрежението пред централата на "ДПС-Ново начало" ескалира

Напрежение ескалира пред централата на "ДПС-Ново начало" на ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“. Протестиращите, предимно млади мъже облечени с черни дрехи, а някои от тях са и с макси - хвърлят бомбички и скандират „Оставка“. Развяваха и знаме на БФC. Партийната централа е плътно обградена от полицейски кордон.

Протестиращите хвърляха бутилки, бомбички и дори част от коледната украса към униформените, които използваха лютив спрей, за да ги отблъснат.

► 21:18 ч. Част от шествието се отправи по булевард "Дондуков" обратно към площада

► 21:07 ч. Демонстрантите продължиха своеобразния си поход и към централата на ГЕРБ

Пред зданието те скандираха лозунги. Като цяло обстановката е спокойна,

► 20:51 ч. Протестиращите скандират пред централата на "ДПС- Ново начало"

Част от протестиращите се отправиха на шествие към централата на "ДПС- Ново начало", където скандираха лозунги. Около зданието има полицейски кордон.

► 20:31 ч. Двама протестиращи са били прегледани от Спешна помощ

Два спешни екипа да отишли на протеста, съобщиха от Спешна помощ. Прегледани са двама мъже с прилошаване и хирертонична криза. И двамата са отказали транспорт до болница.

► 20:13 ч. Втора линейка дойде на протеста

Втори спешен автомобил беше забелязан да идва към площада, след акто първата линейка се оттегли.

Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

Демонстранти запалиха факла в сърцето на протеста, а организаторите призоваха веднага да бъде изгасена.

► Хора продължават да прииждат, линейка беше пропусната към площада пред НС

Линейка беше пропусната от протестиращите в посока към площада пред Народното събрание. Няма яснота какво точно се е случило.

► 19:56 ч. Центърът на София е блокиран

Всички пространства около Триъгълника на властта са препълнени с хора. Движението в самото сърце на столицата е блокирано. Демонстрацията протича спокойно.

► 19:30 ч. Движението в центъра на столицата е блокирано

Хората продължават да изпълват района. Демонстрацията протича спокойно. Недоволните развяват знамена и плакати и скандират искания срещу бюджета.

► 18:00 ч. Начало на протеста

Началото на протеста беше обявено за 18 часа. Хора прииждаха дълго след това. Имаше и специална прожекция на фасадата на сградата на парламента, където бяха изписани думите „позор“ и „свобода“.

Снимка: Запрян Запрянов, NOVA

Полицията излезе с предупреждение срещу ескалации, а от опозицията заявиха, че имат информация за провокатори по площадите. Има полицейски кордони около сградите на всички основни институции в района.

От СДВР още по обед в понеделник заявиха, че изграждат общо 9 КПП-та. Целта - да се проверява за внасяне на забранени предмети и да не се стига до ескалация на напрежението.

Снимка: Запрян Запрянов, NOVA

Пунктовете са до булевард "Мария-Луиза, в прохода до Министерски съвет, на улица "Леге" до Президентството, пред и зад Националната художествена галерия, кръстовището на улиците "Триадица" и "Сердика", на булевард "Дондуков" при улица "Веслец" и на улица "Княз Александър Първи".

Зрители на NOVА изпратиха снимки и клипове на струпване в станции на метрото на огромно множество от хора, които се опитват да стигнат до центъра на столицата, за да се включат към демонстрацията.

Припомняме, че това е вторият голям протест срещу Бюджет 2026 в последните дни. Предишната демонстрация в центъра на София се проведе на 26 ноември.

Тогава се стигна до ескалация на напрежението. Яйца и бутилки полетяха към сградата на парламента. Имаше и трима ранени полицаи. Сега целта е всичко това да бъде избегнато.

► Протести се провеждат и в по-големите градове на страната

⇒ Демонстранти скандираха в центъра на Варна

Протестът събра много хора и във Варна. Демонстрацията започна от сградата на областната управа в морската ни столица, откъдето хората се отправиха към общината. Те не са съгласни с приемането на Бюджет 2026 в този му вид и настояват за по-устойчиви решения, които да подкрепят конкурентната икономика и справедливите доходи.

Обръщение към протестиращите отправи и освободеният от ареста кмет на града Благомир Коцев, който днес се завърна на работното си място.

"През последните пет месеца в ареста издържах заради всички вас", каза Коцев. Той подчерта, че българите са се събудили и осъзнават, че могат сами да избират своята свобода. "Ако не бяхте вие през тези пет месеца, може би нямаше да съм на свобода в момента. Благодаря ви“, заяви градоначалникът.

И допълни, че протестът е заради проектобюджета на държавата за 2026 г., който вместо да разпределя справедливо благата, е успял да ядоса всички – работодатели, работещи, всички българи. "Тази вечер искаме справедливост, както и това институциите да не се използват като бухалки", подчерта Коцев. По думите му случилото се през последните пет месеца всъщност ще отвори нова страница и за Варна, и за България. Според него демокрацията през последните години в България е била задушена и е време хората да си я върнат.

⇒ Протестът в Пловдив

Множеството се събра на площад „Съединение“ в града под тепетата. Той се оказа тесен, за да побере хилядите, пожелали да се присъединят към протеста. Полицията дори затвори част от булевард „6 септември“, за да побере всички демонстранти.

На протеста има много млади хора и семейства с деца. Хората дойдоха да кажат „не“ на този бюджет и поискаха незабавното му оттегляне и преработване. Те искат реалистични разчети, прозрачност и социална защита, както и политики, които работят за гражданите.

Чуват се и призиви „Оставка!“, „Не“ на държавата с голямо „Д“. На протеста има и представители на средния и дребния бизнес, които заявиха, че бюджетът, който е заложен за следващата година, ги ограбва и ги обрича на фалит.

Протестиращите се отправиха на шествия по централните улици на града и блокираха движението.

⇒ Протестът в Бургас: Полицията отведе двама провокатори

В Бургас, още преди началото на протеста, хората в него посочиха двама провокатори, които бяха изведени от полицията. Изключително шумен и многолюден е протестът, който се провежда пред сградата на общината в морския град. Хиляди дойдоха от цялата Бургаска област. Има представители на малкия и среден бизнес от Царево, Созопол, Приморско и Поморие.

Хората са обединени около искането да бъде оттеглен и преработен изцяло бюджетът, като се запази данъчната ставка. Чуват се призиви „Оставка!“ и „Мафия!“.

Има много провокатори на протеста. Екип на NOVA беше замерян с бутилки от минерална вода, защото явно не се харесва на част от демонстрантите. Провокатори опитаха да влязат в сградата на общината, но бяха изведени.

⇒ Хиляди недоволни се събраха и в Стара Загора

В Стара Загора протестът започна пред сградата на общината около 16 часа, където се събраха хиляди недоволни от план-сметката на държавата за следващата година.

Други хора заформиха контрапротест. Около 100 души с плакати, на които пишеше "Промяната убива енергетиката" се вклиниха сред протестиращите.

За кратко двете демонстрации бяха разделени от полиция, след което хората се отправиха на митинг по централните улици на града. Целият протест продуължи малко повече от два часа и половина. Демонстрациите ще продължаът и във вторник.

⇒ Голям протест срещу бюджета и в Сливен

С викове „Оставка“ и „Мафията вън“ жители на Сливен излязоха на протест срещу проектобюджета за 2026 г. Демонстрантите се събраха пред сградата на Общината и издигнаха плакати с послания: „Стига сте наказвали работещите хора“, „Ние плащаме – те решават“, „Не ни бъркайте в джобовете, нищо не оставяте там“, „Бюджетът трябва да е справедлив, а не услужлив“, „Заеми и дълг за нас – позор, затвор за вас“ и други.

Снимка: БТА

⇒ В Ямбол хората се организираха през социалните мрежи

Граждани на Ямбол, организирали се през социалната мрежа Facebook, излязоха на протест на централния площад в града, срещу проекта за държавен бюджет за 2026 г., предложен от правителството. Събралите се пред сградата на Народно читалище „Съгласие-1862” носеха плакати с надписи: „Искам бъдеще в България БЕЗ главно „Д”!” и „Всички животни са равни, но някои са по-равни от другите”. В протеста нямаше организирано присъствие на членове на опозиционни партии.

Снимка: БТА

⇒ Протестиращи тръгнаха на шествие в Ловеч

Протестиращите срещу бюджета за 2026 г. в Ловеч тръгнаха на шествие. Първоначално те се събраха на площада пред Областната администрация. Демонстрацията им стигна до централния бул. „България“. Гражданите се спряха първо пред местните централи на ДПС и ГЕРБ със скандирания „Оставка“. Протестът преминава мирно, без инциденти, като е съпроводен от полицаи.

⇒ Стотици се събраха пред Съдебната палата във Велико Търново

И Велико Търново се включи в подкрепа на протеста в столицата. Стотици хора се събраха пред съда в старопрестолната столица, за да кажат "НЕ" на бюджетната рамка.



Снимка: Людмила Илиева

⇒ Протест се състоя и в Добрич

Почти два часа продължи протестът на граждани в Добрич срещу проектобюджета за 2026 година. Демонстрацията се проведе пред сградата на общината и събра недоволни жители, сред които и много млади хора, дошли да заявят своята позиция. Събитието премина при засилено полицейско присъствие, но без нарушения на обществения ред. Протестът беше в пешеходната зона, поради което не се наложи затваряне на улици или ограничаване на движението, съобщава БТА.

Снимка: БТА

⇒ Демонстрация се проведе и в Русе

Граждански протест срещу бюджета за 2026 г. се проведе на централния площад "Свобода" пред Съдебната палата в Русе. Той беше организиран с публикации в социалните мрежи, съобщава БТА. Протестиращите се заканиха да се събират всяка вечер по същото време, докато правителството не подаде оставка. Те заявиха, че търпението им е изчерпано и нямат никакво доверие на управляващите.

Снимка: БТА

⇒ Протест срещу бюджета се проведе и в Плевен

Възгласи „Оставка“ огласиха центъра на Плевен по време на протест против бюджета за 2026 г. Той започна пред концертна зала „Катя Попова“ и паметника на Васил Левски и продължи като шествие до сградата на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, съобщава БТА.

Снимка: БТА

⇒ Протест се проведе и в Гоце Делчев

Граждани на Гоце Делчев се събраха на мирен протест в центъра на града. Пред паметника на Гоце Делчев в града участниците изразиха недоволството си от политическата ситуация в страната, като подчертаха, че демонстрацията не е насочена единствено срещу проектобюджет 2026, а срещу общото политическо статукво. Протестът премина спокойно, с активен диалог между присъстващите, които един след друг заставаха пред микрофона, за да споделят своите позиции, съобщава БТА.

Снимка: БТА

⇒ Мирно протече демонстрацията в Благоевград

Без напрежение премина протестът в Благоевград, който се проведе на централния площад в града срещу проектобюджета за 2026 г. Близо час преди официално обявеното начало на протеста – 19:00 часа, на централния площад в града започнаха да се събират хора, които носеха плакати с надписи: „Стига кражби и лъжи“, „Младите не са глупави“, „Върнете бюджета от нула! Имате 3 седмици!“, "За децата капачки, за олигарсите кюлчета и пачки", "Слаб 2 за комуникация, реформи и визия" и други. Няколкостотин човека събра протестът на площада пред сградата на общинската администрация, съобщава БТА.

Снимка: БТА