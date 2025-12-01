Лидерът на партия „Морал, единство и чест“ (МЕЧ) Радостин Василев публикува остра позиция във Facebook във връзка с продължаващите протести срещу Бюджет 2026 и управляващата коалиция. Според него ситуацията в столицата е ескалирала очаквано, а действията на полицията не са успели да овладеят напрежението около централите на „ДПС- Ново начало“ и ГЕРБ.

„София гори! България протестира! Полицията пази с неохота централите на "Ново Начало" и на ГЕРБ от справедливия гняв на хората. Все пак не ги опазиха“, пише Василев.

Лидерът на МЕЧ заявява, че случващото се е резултат от дългогодишно натрупано недоволство. „Мутрите откраднаха 30 години на българите и това, което се случва, е очаквано и не е изненадващо“, посочва той. По думите му, ако въобще има провокатори, то „провокацията е срещу търпението на българския народ“.

Василев настоява, че единственият изход от политическата криза е незабавна оставка на правителството, отказ от присъединяване към еврозоната, предсрочни избори и сформиране на „мнозинство срещу ГЕРБ и "ДПС–Ново начало“.

„Мафията не се сваля с усмивки и целувки!“, завърши публикацията си лидерът на МЕЧ.

Редактор: Дарина Методиева