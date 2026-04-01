Снимка: Запрян Запрянов, NOVA
-
-
-
-
-
-
-
Вратарят от златното футболно поколение почина на 63-годишна възраст
България скърби за загубата на Борислав Михайлов. В знак на почит футболнен клуб „Левски“ обособи траурен кът на стадион „Георги Аспарухов“. Там беше поставена и книга за съболезнования.
Всеки, който желае да отдаде почит към легендата на българския футбол, може да го направи, като остави послание или цвете. Книгата за съболезнования ще е на разположение от днес до петък между 10:00 и 19:00 часа, както и в събота от 10:00 до 12:00 часа.
Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов
„Оставих послание номер едно вратар на България за всички времена. Мир на праха му и вечна му памет. Уникален като футболист, като спортист и като човек. Имах щастието да тренирам тук на герена, точно по времето, когато изгряваха Борислав Михайлов, Наско Сираков, Ники Илиев, Петър Петров, Краси Коев. В момента съм настръхнал като се сетя как Борето Касабов казва: "Този невероятен Боби Михайлов"”, каза Валентин Боев, един от хората, които се поклониха пред паметта на българския страж.
От футболен клуб „Левски – Раковски” оставиха венец пред траурния кът. „Дойде време и на бате Боби, тъжна работа. Много радост ни е носил, поне за мен винаги ще остане в съзнанието ми тази величина, която той представляваше“, казва бившият футболист на „Левски” Станислав Ангелов.
Легендарният вратар от златното футболно поколение почина на 63-годишна възраст. Той беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.
Михайлов пази вратата на Левски в продължение на 8 години - между 1981 и 1989 година. За този период от време записва 180 мача за синия клуб. Става шампион на страната три пъти, три пъти е и носител на Купата на България с „Левски“. Той, разбира се, е и сред героите от САЩ’94, като е капитан на отбора и е в основата на успеха на Пеневата чета. Михайлов спася две дузпи срещу Мексико на осминафинала след края на редовното време и продълженията, за да продължи похода на България към топ 4 на света.
Снимка: Запрян Запрянов, NOVA
Последвайте ни