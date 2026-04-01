Почина Кирил Ампов - един от най-обичаните български музиканти, певци и автори на песни и баща на певеца Владимир Ампов - Графа. Тъжната вест съобщиха от Monte Productions.

Ампов е роден на 14 юли 1948 г. в София. Завършва география на туризма, но избира пътя на музиката, с която завинаги остава в сърцата на хората. Кариерата му започва още като студент, когато става част от група „Славини“. През 1981 г., заедно със своята съпруга Антоанета, създава вокалния дует „Акварел“, който оставя трайна следа в българската музикална история със своите лирични и романтични песни.

Най-голяма популярност обаче Кирил Ампов придобива като член на група „Спешен случай“ (1984), където с Донко Аврамов и Антоанета внасят в родната сцена неподправен хумор и оригинални текстове. Песни като „Кашлицата“, „Развод“, „Мама, татко и аз“ и „Карай Джони“ се превръщат в класики, които се пеят и до днес. Той също така е автор на една от най-известните български песни „Каролайна“, позната като „9 милиона мишлета“.

В началото на 90-те години Кирил Ампов е инициатор и водещ на изключително популярното радио- и телевизионно предаване „Хит минус едно“, което даде трибуна на редица млади таланти в музиката. Основава и собствено студио, в което записва много от първите хитове на своя син – Владимир Ампов - Графа, утвърждавайки се и като продуцент.

Кирил Ампов се гордееше и с постиженията на своята дъщеря Нора Ампова - успешна художничка, която твори основно в сферата на живопистта.

Поклонението пред Ампов ще се състои на 4 април, събота от 12:00 часа в столичния храм „Св. Седмочисленици”.

