„Дълго таеното недоволство на българите се изля на площадите. Хиляди в столицата и големите градове скандираха „Оставка”! Не ги спряха нито търговците на страх, нито спреният ток, нито авариралите ескалатори на метрото. Не ги отказаха и опитите на политическата класа и нейните медийни рупори да всеят разкол сред протестиращите. Защото има чувства отвъд разлома, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си, очакването за справедливост и личното достойнство на свободни граждани в демократична страна, грижата да осигуриш бъдеще на децата си, самочувствието на граждани в суверенна европейска държава”. Това заяви в обръщение към нацията президентът Румен Радев.

„Опитите протестът да бъде представен като бунт срещу бюджета подценяват самото събитие. Твърденията, че това е бунт само на младите, омаловажават процеса. Защото на площадите бяха хора от всички поколения. Българите се надигнаха срещу опорочената държава, корупцията, беззаконието и отказа на политическата класа да чуе гласа им. Срещу управление чрез пари, компромати и страх. Срещу самодоволството на олигархията. Срещу безпринципна сглобка, която разделя обществото на два етажа - този на властимащите, които са готови на всякакви кръвосмешения помежду си, и този на излъганите и огорчени избиратели, които гласуват с надежда, но получават безразличие и високомерие от своите избраници”, каза президентът.

„Българите надигнаха глас и казаха „не“ на всичко онова, което прокуди над милион сънародници зад граница и ги раздели от семействата им. Господа олигарси, този път подценихте търпението на ветераните от прехода, не отчетохте и порива на хилядите млади хора, които милеят за България и се включиха в демократичния процес”, продължи президентът.

„Скъпи сънародници, всички вие, които изпълнихте площадите и издигнахте глас срещу безчестието на олигарсите, и останалите, които по една или друга причина не заявихте своята позиция, но живеете, работите и учите в родината и понасяте несгодите и несправедливостите на нашето българско битие — обръщам се към всички вас с вярата, че няма да пропилеем този шанс да променим България”, каза Радев.

„Знаем от опит защо сме се събрали. Знаем също така от миналото, че всеки опит за приватизиране на протеста ограбва надеждите на обществото. Ще ни трябват единение, воля и мъдрост, за да опазим гражданския мир от провокациите. България има нужда от реална промяна, която да води към върховенството на правото и оздравяване на държавността — нещо, което сегашната управляваща сглобка не може да направи. Властта е бламирана. Оставката е неизбежна. Предсрочните избори са единственият път напред. Вярвам, че ще успеем", каза президентът.

Цялото обръщение гледайте във видеото.

