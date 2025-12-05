Ден преди Никулден в София се проведе национален рибен фест. Програмата му включваше демонстрации на рибарски занаяти, състезания по филетиране на риба, както и занимания за най-малките.

Част от феста беше и рибен пазар от производители, от който посетителите можеха да си купят сом, скумрия и морски деликатеси. Ути Бъчваров беше кулинарният гост на събитието - той приготви миди с ориз за всички посетители и даде съвети за вкусни ястия за Никулденската трапеза.

"Готвя миди с ориз по случай нашия рибен фест, който обикаля България – беше във Варна, отиде до Бургас. Днес сме на жълтите павета в София, за да могат и софиянци да дойдат и да си изберат риба и рибни мезета. Когато Министерството на земеделието и храните организираше този фест, решихме, че е хубаво да има и рибни мезета, защото те са част от енигмата на това един празник като Никулден да бъде достатъчно вкусен.

Всички, които правите рибени чорби – правете рибената чорба, моля ви, с пресен девесил. Не слагайте сух девесил, защото вашата рибена чорба ще ухае на боб в гърне. Пожелавам ви весел празник, изберете си вкусни мезета, поканете приятели, дори и да няма някой Никола – пийте за здравето на всички именици", коментира Ути.