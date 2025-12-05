В навечерието на Никулден Българската агенция по безопасност на храните извършва засилени проверки на риба и рибни продукти в цялата страна. Това съобщи в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS д-р Татяна Николова, началник отдел в дирекция „Контрол на храните“ към БАБХ.

По думите ѝ инспекциите обхващат производствени обекти, търговия на едро и дребно, борси, пазари, тържища и заведения за обществено хранене.

Контролните органи следят най-вече дали рибата е годна за консумация.

"Най-важното условие е да се спазват сроковете на съхранение и условията, при които се предлагат рибата и рибните продукти“, уточни тя. Живата риба трябва да се продава от живарници, охладената – в лед, а замразената – в хладилни съоръжения.

► Най-честите нарушения

„Установяваме неправилно предлагане на рибата и рибните продукти при неподходящи условия“, каза още д-р Николова.

В редки случаи инспекторите са попадали и на риба с изтекъл срок на годност.

Особено внимание се обръща на нелегалните търговци.

► Как да разпознаем качествената риба

Според експерта безопасността започва с избора на регламентиран търговски обект.

„Прясната риба е с прилепнали люспи, с блестящи и изпъкнали очи, а хрилете трябва да бъдат розови или червени“, поясни Николова. Тя подчерта, че ледът, върху който се съхранява прясната риба, трябва да бъде чист и да покрива продукта.

► Проверки и санкции

До момента тенденцията е за намаляване на нарушенията. „Търговците стават все по-изпълнителни при спазването на изискванията“, заяви тя.

