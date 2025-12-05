-
Кои са най-честите нарушения
В навечерието на Никулден Българската агенция по безопасност на храните извършва засилени проверки на риба и рибни продукти в цялата страна. Това съобщи в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS д-р Татяна Николова, началник отдел в дирекция „Контрол на храните“ към БАБХ.
По думите ѝ инспекциите обхващат производствени обекти, търговия на едро и дребно, борси, пазари, тържища и заведения за обществено хранене.
Контролните органи следят най-вече дали рибата е годна за консумация.
"Най-важното условие е да се спазват сроковете на съхранение и условията, при които се предлагат рибата и рибните продукти“, уточни тя. Живата риба трябва да се продава от живарници, охладената – в лед, а замразената – в хладилни съоръжения.
От легендите до трапезата: Как празнуват Никулден по света
► Най-честите нарушения
„Установяваме неправилно предлагане на рибата и рибните продукти при неподходящи условия“, каза още д-р Николова.
В редки случаи инспекторите са попадали и на риба с изтекъл срок на годност.
Особено внимание се обръща на нелегалните търговци.
► Как да разпознаем качествената риба
Според експерта безопасността започва с избора на регламентиран търговски обект.
„Прясната риба е с прилепнали люспи, с блестящи и изпъкнали очи, а хрилете трябва да бъдат розови или червени“, поясни Николова. Тя подчерта, че ледът, върху който се съхранява прясната риба, трябва да бъде чист и да покрива продукта.
► Проверки и санкции
До момента тенденцията е за намаляване на нарушенията. „Търговците стават все по-изпълнителни при спазването на изискванията“, заяви тя.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
