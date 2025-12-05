На 6 декември отбелязваме деня на Св. Никола (Свети Николай Мирликийски Чудотворец). Той е един от най-почитаните светци в България и в целия християнски свят. Покровител е на моретата, моряците и рибарите. Затова по традиция на трапезата на Никулден трябва да има риба, най-често шаран.

Според една легенда, по време на силна морска буря, светецът спасил с молитви моряците на кораба, с който пътувал към Божи гроб. Според друга, светията запушил дупка в кораба с шаран и възкресил моряк, починал при падане от най-високата мачта.

В образа на Свети Никола се преплитат чертите на добродетелния християнин и на езическия бог Посейдон. Това е причината българите да го почитат като патрон на моряците и рибарите, както и като покровител на океаните, моретата, реките и езерата. Смята се, че когато е ядосан, светецът причинява бурите и ураганите. Затова на Никулден моряците остават на сушата.

Свети Николай, архиепископ на град Мира в Ликия (Мала Азия), е починал на 6 декември 342 г. и светите му мощи се пазели там до 1087 година. През времето на византийския император Алексий I Комнин (1081-1118 г.) мощите на Свети Николай били пренесени от гр. Мира в гр. Бари, Италия, където почиват и до днес във величествената базилика, издигната в негова чест.

В Западна Европа също честват деня на Св. Никола. Освен в италианския град Бари, където заедно го честват православни и католици, в Холандия и Белгия например този ден е особено важен за децата. В нощта на пети срещу шести декември малчуганите оставят обувките си с надеждата добрият светец да ги напълни с лакомства и подаръци. В много райони на запада празненствата за Свети Никола постепенно се трансформират в Коледа. 6 декември се смята и за ден на банкерите и търговците.

Преди да го канонизират за светец, Св. Никола бил лихвар, който помагал на бедните, като раздавал богатството си. Но гледал тези, на които правел благодеяния, да не разберат откъде идват те. Преданието казва, че свети Никола незабелязано подхвърлил три кесии със злато в дома на обеднял търговец, за да може да омъжи трите си дъщери и да ги спаси от безчестие. След 44-годишно прекъсване през 1992 г. Асоциацията на търговските банки и Българската народна банка възстановяват традицията църковният празник Никулден да се отбелязва и като празник на банките и банкерите.

Празникът на св. Николай попада във времето на Рождественския пост и в този ден много православни християни приемат свето Причастие, а за празничната трапеза приготвят рибни ястия, които носят в храма за освещаване.

Много храмове в България носят името на Мирликийския Чудотворец. Никулден е празник на град Бургас, чиито жители са го избрали за свой небесен покровител. На Никулден у нас празнуват над 200 000 именници, от които две трети са мъже. Честит празник на Николай, Николина, Нина, Никол, Николинка, Кольо, Николета, Колю, Ненка, Ненко.

• Холандия и Белгия

Денят на Св. Николай, познат като Синтерклас, се отбелязва на 5-и декември в северните части на Холандия и на 6-и в южните региони, както и в Белгия.

Празникът е свързан подаряването на подаръци на малките деца. Всеки малчуган трябва да остави обувките си до камината или пред входната врата и да остави в тях лакомство за коня на свети Николай – захар, морков и др. А то получава малък подарък, ако е било послушно през годината.

• Германия

В нощта на 5-и декември, позната още като Нощта на Крампус, млади мъже се обличат като Крампус, обикалят улиците със звънци, за да плашат децата. Крампус е фолклорно същество, характерно за вярванията на германоезичните народи. Вярва се, че чудовището залавя децата, които не слушат.

• Италия

На 6 декември се провежда „Ритуал на неомъжените“ . Счита се, че Св. Николай защитава не само децата, но и девиците.

Неомъжените жени, които искат да намерят съпруг, присъстват на сутрешна молитва в базиликата "Св. Никола", по времето на която трябва да обиколят 3 пъти една от колоните в църквата. Поверието гласи, че ако светецът е благосклонен девойката ще открие подходящ съпруг до една година.

• Франция

Във френската държава Свети Никола се счита за защитник на децата. Една от легендите, свързани с него, е тази за три деца, които се загубили в гората. Премръзнали и гладни, те били подмамени от зъл месар, който ги поканил в магазина си и ги убил. Видял всичко отстрани, Свети Никола ги съживил чрез молитвите си и ги върнал при семействата им.

Свети Николай е покровител на град Бейт Джала в Палестина. Там светецът прекарал четири години от живота си на поклонение в светите земи. На всеки 19 декември (6 декември в Юлианския календар) в православната църква "Св. Никола" се провежда тържествена божествена литургия.

• Палестина

• Чехия

Ако се разхождате по улиците на чешки градчета, можете да видите групичка от хора, облечени като Свети Никола, изобразен като ангел, а до него друга групичка, облечени като дявола. Те обикалят улиците и разпитват децата дали са били послушни през годината. На добрите се раздават сладкиши, а на лошите се дава картоф.

