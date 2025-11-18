В навечерието на Никулден българската риба изчезва от пазара. За това алармират от Сдружение „За достъпна и качествена храна”. Те са участвали на консултативен съвет по риба и рибни продукти към министъра на земеделието.

"Предупредихме министъра за ситуацията", обясни инж.д-р Андрей Велчев в Обедния информационен блок на NOVA NEWS. По думите му производители получават държавни субсидии, а продукцията изнасят. Причините били няколко – по-добрата цена, която им се предлага, малкият български пазар, както и сложните договорни отношения с големите търговски вериги.

Велчев каза, че силно се надява да има българска риба на пазара за Никулден. „Радостни сме, че има открит диалог. Министърът чува проблемите и прави всичко възможно да балансира в неприятната среда”, заяви още той.

Редактор: Ина Григорова