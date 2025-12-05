В Международния ден на доброволеца обръщаме внимание на хората, които се излагат на опасност, за да помагат на другите. Доброволците у нас се увеличават, но с години чакат закон, който да регламентира тяхната дейност и да ги защитава в кризисни ситуации.

В десетки такива само през тази година очаквахме тяхната помощ. Те пък очакват Закона за доброволчеството. Той предвижда финансова подкрепа, данъчни облекчения и допълнителни дни платен отпуск. Планира се и създаване на Национален регистър на доброволците, обучения за реакция при бедствия, както и предоставяне на екипировка и застраховка.

„Доброволец е човек с толкова голямо сърце, по-голямо от гърдите му. Той винаги иска да се включи да помага, така че моят апел е да не спират да го правят”, каза началникът на Доброволно формирование-Русе Петър Николов. Той е доброволец от много години. Заедно с брат му са възпитани, че трябва да са в помощ на хората, затова са част от доброволни формирования, които често виждаме в най-опасните ситуации.

На първа линия в помощ на пострадалите от протеста в понеделник са студентите по медицина. И те го правят, въпреки страха. „Гърмяха пиратки близо - на метър-два от нас. В един момент се чудиш дали да не си тръгнеш, но според мен хората трябва да развият един навик да помагат. Първият, когото превързах преди да дойде спешен екип, беше един възрастен човек. Той беше с разбита глава. Помогнах и на полицай, на когото стъклена бутилка се разби в каската. Той дори имаше стъкло в окото”, разказа Ася Мелникова.

Историите на Петър и Ася са само част от кризисните ситуации, които обединяват хора с добри сърца. Големите пожари през лятото, наводненията след обилните валежи през есента, издирвателните акции в планината показаха, че държавата има нужда от помощ в бедствията. България обаче е една от малкото държави в Европа без закон или стратегия в помощ на доброволците.

Председателят на Комисията за младежта и спорта от "БСП-Обединена левица" Габриел Вълков смята, че доброволците у нас трябва да преминат през необходимото обучение, както и да получат екипировка. В Комисията по въпросите на младежта и спорта отлежават 3 такива законопроекта, които чакат волята на депутатите. „В съседни държави, които са извън ЕС, този въпрос е уреден. В България повече от 15 години се върти в кулоарите на НС и не се намира политическа воля за приемането му. Надявам се това да стане в максимално кратки срокове”, посочи Вълков.

И без закон и защита доброволците продължават да помагат. „Като си тръгнах през нощта от протеста, имаше една усмивка, че много хора успяха да дочакат линейка, благодарение на нас. В крайна сметка, ако помогнеш, ще се чувстваш много по-пълноценен и много по-полезен за обществото“, сподели студентката по медицина Ася.

Над 3500 души вече фигурират в списъка на доброволците в България, като по-голямата част от тях са реално активни и подготвени да работят на терен. Това съобщи председателят на Националната асоциация на доброволците в Република България д-р Ясен Цветков в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите му към асоциацията се присъединяват хора на всякаква възраст и от различни професионални сфери. Наблюдава се и тенденция все повече успели в личен и професионален план българи да стават доброволци, водени от желанието да помагат на други хора в нужда.

Д-р Цветков подчерта, че в закона са предвидени възможности за компенсиране на доброволците, обвързани със символичен минимален доход. Въпреки това, по думите му, повечето членове на формированията не са мотивирани от финансово възнаграждение, а от чувство за дълг и солидарност.

Държавата осигурява застраховка за доброволците в случай на инцидент по време на дейност – при пожари, наводнения, земетресения и други бедствия. „Сигурно е едно – имаме нужда от още хора, които да помогнат“, подчерта Цветков.

Той припомни, че доброволците в официалните формирования са част от Единната спасителна система на страната. Всеки кандидат преминава през процедура по подбор, последвана от задължителна първоначална подготовка. Програмата за обучение е разработена от Министерството на вътрешните работи и се води от квалифицирани преподаватели.

„Тази подготовка е задължителна, защото отговорността на терен е огромна“, отбеляза председателят на Асоциацията.