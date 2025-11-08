-
Защо с валиден билет, гранична проверка и чекиран багаж Оля не успя да се качи в самолета?
-
Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала
-
Готов ли е проходът "Петрохан" за зимата?
-
„Дотам и обратно”: Приказното ждрелото на река Ябланица в Трънския край (ВИДЕО)
-
Спортни новини (07.11.2025 - късна)
-
Златанов: Правят се опити да се структурират канали за трафик на мигранти през Гърция. Няма да го позволим
Доброволците срещнали пълна подкрепа от кмета на района, който помогнал с каквото може
Във Варна доброволци преобразиха една обикновена автобусна спирка в истински оазис за отдих. Интересното е, че от година на година те подобряват мястото и то вече е истински хит в социалните мрежи.
Идеята е изцяло на жителите на района, които си поставят за цел да облагородят мястото, като създават редица удобства. А във времето спирката не само се е запазила от вандалски прояви, но хората тук я подобряват с всяка изминала година и определено спирката сега привлича все повече погледи, дори и на онези, които не пътуват с градския транспорт.
Спирка "Прибой" е мястото, на което може да изчакате автобуса като в хола си. Две години трябват на доброволците от район "Аспарухово", за да я обзаведат и превърнат в дом.
"Добрите идеи се зараждат на маса с добри приятели и добри съмишленици", твърди доброволецът Даниел Господинов. И допълва: "Казахме си: "Хайде да облагородим тази спирка". Беше в много лошо състояние и решихме да я стегнем - за възрастните хора и за децата".
Доброволци чистят улиците на София заради кризата с боклука
И така с подръчни материали и с много любов Даниел и неговите приятели реализират идеята си.
На спирката човек може да се наслади на картини, да прочете любима книга или пък просто да поседне уютно докато чака градския транспорт. А хората определено оценяват постигнатото, като 65-годишната Ирина, която ежедневно чака автобуса си там.
"Когато вали дъжд, има къде да се прибереш. Обновиха, направиха и библиотека. Има картини. Направено е както трябва", твърди Ирина Петрова, жител на местност "Прибой".
Както трябва е и защото доброволците срещнали пълна подкрепа от кмета на района. "Постарахме се да им помогнем с каквото можем, но основната част и най-вече те самите със собствен труд и усилия са направили всичко това", разказва Ивайло Маринов - кмет на район "Аспарухово".
Спирката бързо става хит и в социалните мрежи. Помислено е обаче и за сигурността като са монтирани охранителни камери. А освен спирката живеещите в района са обособили и красива детска площадка, за да могат най-малките да се чувстват още по-щастливи.
Повече по темата гледайте във видеото.
Последвайте ни