Ивелин Михайлов лично развеждаше из комплекса посетителите
Парламентарната група на "Величие" организира ден на отворените врати в “Историческия парк” в село Неофит Рилски. Причината е "множеството атаки от страна на други политически партии, затова че комплексът е пирамида и е бил построен чрез измамни схеми".
Лидерът на “Величие” Ивелин Михайлов лично развеждаше из комплекса посетителите, като отправи и покани към народните представители да видят какво е построено в района без държавни средства.
Съдът остави петима в ареста по делото „Исторически парк“
Софийският апелативен съд остави в ареста петима от общо 7 обвиняеми по делото "Исторически парк". Те са обвинени за участие в престъпна група за длъжностно присвояване, пране на пари и измами.
“От много години срещу нас тече една кампания, че сме откраднали парите на инвеститорите и тук не сме направили нищо”, коментира Михайлов.
Вътрешен човек в "Исторически парк": Редяхме се на опашка пред банкомат да теглим пари от кредити
“В крайна сметка целият обект струва над 500 млн лева. Това е реално. Ние винаги сме викали оценители да дойдат и да видят какво сме направили. Най-важното - това нещо може да произвежда пари за българската икономика”, смята той.
“Ние искахме хората да се запознаят и да дойдат на място да видят. Защото едно е по интернет и по телевизията да правят внушения, друго е хората да дойдат и да го видят на място”, допълни Михайлов.Редактор: Ивайла Митева
