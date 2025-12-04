Снимка: iStock
-
Кьовеши в София: Кой си знаковите дела на Европрокуратурата в България
-
Перу залови над 3 тона кокаин, предназначен за Белгия (ВИДЕО)
-
Телефонни измамници: Изтегли кредит, защото друг тегли от твое име (ВИДЕО)
-
Засякоха с над 300 км/ч 19-годишен водач на Околовръстното в София
-
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
-
Оставиха в ареста петима от задържаните за погрома след протеста в понеделник
Николай Хитов е пуснат под парична гаранция, а за Емил Ефтимов съдът не намери достатъчно основания за вземане на мярка за неотклонение
Апелативен съд - София определи мярка „задържане под стража" по делото „Исторически парк” спрямо петима от седемте, задържани за участие в ОПГ, свързана с извършване на измами, присвоявания, изпиране на пари и данъчни престъпления.
От доказателствата по делото и показанията на множество свидетели може да се направи обосновано подозрение, че обвиняемите са създали организирана група с престъпна цел.
Съдебният състав се съгласи с изводите на първата инстанция, че задържаните няма опасност да се укрият. Ако бъдат с по-леки мерки от задържане под стража, може да повлияят на разследването, на множеството експертни действия, които предстоят, както и на разпитите на свидетелите.
В подкрепа на задържаните по делото "Исторически парк": Симпатизанти на "Величие" на протест пред Съдебната палата в София
Заради влошеното му здравословно състояние съдът измени мярката на Николай Хитов от задържане под стража в парична гаранция от 20 000 лв.
Единствено за седмия задържан - Емил Ефтимов съдът не намери достатъчно основания за вземане на мярка за неотклонение. За него е известно само, че е представител на строителна фирма и няма доказателства да е свързан с ОПГ, мотивира се съдът.
Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.
Припомняме, че лицата за обвиняеми за това, че от началото на месец януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група. Тя е била създадена с користна цел. По случая беше проведена на мащабна съвместна специализирана операция с КПК на територията на София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски.
Днес привърженици на "Величие" протестираха пред Съдебната палата в София в защита на задържаните по делото "Исторически парк". С викове "Оставка", "Мразим ви безплатно" и "Свобода" те посочиха, че искат освобождаването на Анатоли Савов, Николай Хитов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Ефтим Вълчанов, Емил Ефтимов и Николай Куцаров.
Последвайте ни