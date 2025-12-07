Идва смяна на поколението и по-възрастните трябва наистина да го приемат. Това каза в предаването “На фокус с Лора Крумова” бившият председател на парламента Вежди Рашидов.

“На премиер непоискан съвет не се дава. Няма как да се бъркам на Росен Желязков, защото това е премиерът, той е началникът, той е ръководителят. В културата гледам да му помагам по всякакъв начин, защото проблеми има и там”, сподели Рашидов.

Той обясни, че сегашните протести не са първите и няма да бъдат последните нито в света, нито у нас. “Бяхме свидетели на много протести, самият аз съм протестирал”.

“Наблюдавам тези процеси, защото самият аз съм също една неспокойна душа. Бях поне на младини. На мен са ми интересни тези хора, аз съм наясно със себе си. Идва смяна на поколението и по-възрастните трябва наистина да го приемат това. Трябва да толерират и да дадат възможностите на младите да направят живота си такъв, какъвто искат да го живеят”, смята Рашидов.

Той сподели, че на него много интересен му е бил и предишният протест, който беше против ГЕРБ. “Там имаше много млади, красиви физиономии на млади хора, студенти, майки с деца. Беше много интересен протест. От съседните сгради се виждаше добре, не съм бил на самите протести”.

“Стана ми приятно, че виждам едно ново поколение, което търси своя път. Но едновременно с това видяхме и много лоши кадри - горенето на кофите, разбиването на коли, блъскането. Това, че има хора, които подстрекават, или най-малкото плащат, е много грозно. Притеснява ме, това е пътят към анархията”, коментира той.

Според него хората имат право да протестират, но самото опорочаване отнема енергията, заради която са излезли с идеите си на площада.

Редактор: Ивайла Митева