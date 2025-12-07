Неговите кадри от първия и втория протест в центъра на София бяха едни от най-споделяните в социалните мрежи, заради мащаба и въздействието си. Той самият беше сред арестуваните в нощта на втория протест и прекара 24 часа в ареста. В „Историите на Мария Йотова“ разказваме за фотографа Ясен Джабиров.

Той разказа, че по време на втория протест е отразявал както мирната, така и последвалата част, в която напрежението ескалира.

Фотографът сподели, че процентът на младите хора, излезли да изразят недоволството си, е бил много голям. "Аз имам вина, че не успях да извоювам за децата си правова и нормална държава. Не мога да приема някой да се подиграва с мен и децата ми, да ни унищожава като нация", допълни още Джабиров. "Ние сме един народ, колкото и да се опитват да ни разделят. И когато продължават да ни крадат, нашата реакция е да се обедим и да ги изметем", каза още той.

Целия разказ гледайте във видеото.