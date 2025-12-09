На терминала за втечнен природен газ край Александруполис, Гърция, започна разтоварването на втория товар втечнен природен газ от САЩ за Булгаргаз, съобщиха от пресцентъра на „Булгаргаз“

От дружеството напомнят, че през септември са проведени четири успешни тръжни процедури за доставка на втечнен природен газ през месеците октомври 2025 г., декември 2025 г., януари 2026 г. и март 2026 г. на LNG терминала край гръцкия град. Всички танкери на избраните доставчици се товарят на терминали за втечнен природен газ в САЩ.

Редактор: Цветина Петрова