Резултатите от извънредния мониторинг на морските води при Ахтопол не показват наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили (PCBs 28, 52, 101, 138, 153, 180), бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Всички стойности са под границите на определяне на методите за изпитване.

Припомняме, че МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради заседналия танкер. Бяха предприети незабавни действия, за да бъдат отхвърлени съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море при Ахтопол. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода.

Авариралият танкер „Кайрос“ - пети ден край Ахтопол

Координатите на точките, където бяха взети пробите, са:

• 42°24’36,20” с.ш., 27°43’47,35” и.д.

• 41°59’42,55” с.ш., 28°01’56,86” и.д.

МОСВ продължава да следи за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби.

