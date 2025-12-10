-
-
-
-
-
-
Коментират доц. Хриситиана Бацелова, Асен Александров и Алекнандър Нуцов
В сряда гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - епидемиологът доц. Христиана Бацелова, педагогът Асен Александров и предприемачът Алекнандър Нуцов, изразиха своите позиции по няколко въпроса.
Първата от тях бе свързана с шестия вот на недоверие. След това гостите обсъдиха протестите в страната.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Редактор: Габриела Павлова
