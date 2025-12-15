Всяко четвърто дете у нас, което е на възраст между 13 и 15 години, употребява тютюневи изделия - както цигари, така и нагреваеми или бездимни устройства. България е на първо място в Европейския съюз по употреба на тютюневи изделия сред подрастващите. От Коалицията за живот без тютюн и никотин настояват за забрана и на електронните цигари на закрито, както и за здравно образование в училищата.

Тенденцията сред учениците в пети, шести и седми клас у нас показва, че конвенционалните цигари все още държат първенство пред по-модерните електронни варианти. Ако разгледаме двата пола поотделно, става ясно, че сред момичетата процентът на пушачите е значително по-висок, като едно на всеки три момичета употребява тютюн, а сред момчетата – делът на пушачите е 20,4%.

Тревожни данни: Почти половината ученици у нас пият алкохол, всеки трети пуши

Въпреки изричната забрана на непълнолетни да се продават тютюневи изделия, включитлно бездимни или нагреваеми, по данни на глобално проучване на тютюнопушенето сред младите хора 63,7 процента от децата си купуват цигари, без да бъдат проверявани за пълнолетие, както законът изисква.

Междучасията за едни са време за игри, а други използват паузата по друг начин. „Тези си ги пуша за навън, а електронните са ми за вкъщи, когато ме мързи да стана от леглото”, споделя дванадесетокласникът Теодор.

Общопрактикуващ лекар: Всяко четвърто дете у нас употребява цигари

Въпреки, че според официалните данни над 50% от пушачите сред подрастващите са се опитали да спрат цигарите през последната година, не всички успяват. „Осъзнаваме, че е вредно за нас, и правим всичко възможно да спрем”, не крие връстничката на Теодор – Наталия.

Процентът на децата пушачи у нас остава тревожно висок. „За България, както и за Европа, има спад на употребата. Две линии вървят през годините надолу, но българската линия върви с 10 и повече процента над европейската”, обяснява психологът Анина Чилева от Националния център по обществено здраве и анализи.

„Феноменът в България е ужасяващ – момичетата във възрастовата група 16-17 години пушат повече от момчетата”, констатира доц. Михаил Околийски, който е член на УС на Коалиция за живот без тютюн и никотин.

СЗО: 15 милиона тийнейджъри по света използват електронни цигари

Същото важи и за най-малките сред пушещите у нас – на възраст между 13 и 15 години. Питаме младите защо едно дете посяга към цигара? „На 13 години все още са деца, нямат лични карти. Едно дете вижда по-големите как пушат и си казва „О, те са много яки“ и просто става – решават, че ще станат пушачи, за да са яки”, обяснява си Александър, който е ученик в XII клас.

„Не се справяме – това, което е взето като мерки, не работи. Употребата на нагреваемите тютюневи изделия, които имат свойството на епидемия вече, по никакъв начин не се ограничават”, категоричен е доц. Околийски. Световната здравна организация казва, че голяма част от вредата, която причиняват те, не е описана от науката.

На въпроса как да се ограничи т.нар. „епидемия“ Община Стара Загора даде своя отговор през ноември - с масови проверки спазва ли се Законът за здравето.

Чл. 56а. Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:

1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;

Местната власт в града под липите казва, че има 30 санкционирани лица, като повечето са непълнолетни. „Виждаме вече резултати в Стара Загора – все по-малко пушачи се виждат в периметъра около училищата”, посочва секретарят на Община Стара Загора Николай Диков.

Забрани, проверки или по-меки мерки - отговорите все още са разнопосочни. Според Теодор няма какво да се направи, освен на децата да им се вземат цигарите. А Анастасия, която е в XII клас, смята, че не трябва да се забраняват, а ако може да се ограничи продажбата на тютюневите изделия. „Имаме нужда от истинско здравно образование – да накараме младите хора да си изберат по-здравословен начин на живот”, категорична е Чилева.