Най-малко 15 милиона тийнейджъри на възраст между 13 и 15 години използват електронни цигари по целия свят. Младите хора са средно девет пъти по-склонни да пушат вейпове в сравнение с възрастните, съобщи Световната здравна организация (СЗО).

В първия си глобален доклад за използването на електронни цигари СЗО посочва, че повече от 100 милиона души по света вече използват вейпове, включително най-малко 86 милиона възрастни, главно в страни с висок стандарт на живот.

Данните идват на фона на продължаващия спад на глобалната употреба на тютюн, като броят на пушачите намалява от 1,38 милиарда през 2000 г. на 1,2 милиарда през 2024 г.

С нарастващите строги регулации, които помагат за намаляване на употребата на тютюн, индустрията се насочва към алтернативни продукти като вейпове, за да компенсира спада в продажбите. Тютюневите компании твърдят, че целят възрастни пушачи, за да им помогнат да се откажат и да намалят вредата от пасивното пушене.

„Въпреки това електронните цигари причиняват нова вълна на никотинова зависимост“, предупреди Етиен Круг, директор на Департамента за здравно насърчаване и защита в СЗО.

