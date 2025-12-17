Рамкови договори с лекарския и със зъболекарския съюз вероятно няма да има, защото няма да имаме бюджет. Това каза пред журналисти управителят на Националната здравноосигурителна каса доц. Петко Стефановски след заседание на Надзорния съвет на НЗОК.

"Силно сме притеснени от това, тъй като в новия бюджет бяхме заложили нови неща, постигнати в преговорите с лекарския и със зъболекарския съюз. Сега не можем да договорим нищо ново, остават в сила старият национален рамков договор, със същите параметри, същите дейности и на същите цени", допълни той.

"Поради липса на бюджет предвидената електронна здравна карта няма да има, а това беше добро за пациентите и за Здравната каса, като начин за достъп на лекарите до електронното досие на пациентите", каза още той.

Надзорниците приеха отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК към 30 ноември 2025 г., каза още доц. Стефановски. Има неусвоени 10 млн. лв. в специализираната извънболнична помощ и предстоят анализи на причините, каза още той и посочи, че в последните няколко години има такава тенденция, но причините биха могли да бъдат много, заради което предстоят анализите.

Редактор: Емил Йорданов