Около празничната маса се събираме уж, за да споделяме, но често именно там се сблъскваме с най-дълбоките си вътрешни конфликти. Гладуване, преяждане, срам, натиск „да изглеждаме добре“ – хранителните разстройства не взимат почивка по празниците. Темата коментира в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS клиничният психолог Станислава Беновска.

“Моята история започна с първата безобидна диета, която даде резултат и ме вкара в анорексия. След като известно време поседях в ада на гладуването, минах в другата крайност - хиперфагия. Това е склонността към преяждане. Накрая обединих двете в булемия, която беше част от живота ми около 10 години. Сумарно 13-14 години от моя живот преминаха в ада на хранителните разстройства. За мое щастие, от също толкова време съм от другата страна на барикадата и помагам на хора, които са попаднали в този капан”, разказа Беновска.

Къде се корени проблемът с преяждането?

Според нея нещата започват с чувството че сме дебели, искаме да изглеждаме по-добре и да отслабнем. “Много често зад това усещане се крият съвсем други чувства, от които по-скоро искаме да се скрием. Така една безобидна диета може да доведе до това, което описах”.

“Хората не знаят, че това, което води най-често до преяждане, е системното гладуване преди това. Празниците са чудесен предиктор да преядем, но това е едно ситуационно преяждане и не е страшно. Но когато системно се подлагаме на гладуване чрез различни диети, които не са подходящи за нас, и на емоционално ниво, и на биохимично ниво се случват промени у нас, които довеждат до преяждане”, коментира тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева