Повече почивам, гледам да не работя, казва шеф готвачът
Шеф-готвачът Силвена Роу посрещна празниците със семейството си в Шотландия.
„Само готвя, като ресторант е тук. Но има страхотни продукти – риби, меса, сезонни зеленчуци”, казва тя.
Извън празниците гледа да се бори със стреса, да си почива повече.
Като експерт по хранене, Силвена Роу вижда, че в световен мащаб има нова тенденция – за промотиране на дълголетието. „Говорим за създаване на устойчиви хора, със страхотно ДНК, със страхотен имунитет, никога да не се даваш на болестите”, каза Силвена Роу.
„В България трябва да се обърне внимание каква храна се дава в училищата, на болните в болницата”, каза Силвена Роу и призова за повече спорт.
Редактор: Ина Григорова
