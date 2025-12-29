Вършило. Сгушено в обятията на Странджа, малкото селце все още пази облика на българското минало. В стара къща Калин Димов е избрал да подреди своята необичайна колекция от шевни машини – най-многобройната в България и към този момент единствена по рода си.

Той е колекционер на шевни машини, реставратор на антики, крояч и шивач, но преди всичко – човек с дълбоки познания за историята. Събира машини от десетилетия.

„Някои съм подарявал, други съм продавал или заменял, говорим за около 1500–1600 бройки са минали през мен“, споделя той.

38 от машините вече са напълно реставрирани и работят и до днес – без електрически мотор, така както са били използвани в миналото – с ръчна дръжка или с колело за краката. Американски, немски, британски, руски, чешки и полски модели – истински експонати от миналия и по-миналия век, с ръчно рисувани златни и сребърни орнаменти. Калин ни показва и любимата си машина.

„Тя е създадена през 1860 година. Исак Сингер е създал около 12 милиона от нея и там конкуренцията му губи всичките си сили“, обяснява Димов.



Всяка машина има своя история – както на производство, така и лична. Най-старите у нас са били притежание на заможни чорбаджийски семейства или съпруги на свещеници.

„Дори и в този район населението е било доста бедно. За да се закупи една такава машина, доста трябва да се потрудиш. Това е било приоритет на по-богатите семейства и те са си имали прислуга, която е шиела и помагала“, разказва колекционерът.

Сред експонатите има машина, минала през ръцете на бургаски търговци на платове от еврейски произход. На нея някога са били ушити палта за благородници, кадифени рокли и модерни за времето си шапки.

„Завидно качество. Притежание е било на жена, от град Бургас е, отдавна не е сред живите“, допълва Калин.



В колекцията има още машини на италиански дизайнери, на британски богати семейства и дори една, принадлежала на полицай, обичал да шие кожи.

Някои от машините все още са със своите оригинални маси и дървени калъфи, а по други конците стоят така, както са били оставени преди десетилетия. Най-голямата мечта на Калин е експозицията да бъде отворена за посетители.

„Това е един полъх от миналото, който по някакъв начин искам да остане в хората. Не е нужно да се търсят пари – целта ни е да възстановим всичко както е било, за да могат да си го представят как изглежда“, каза той.

А за да докаже, че в старите машини все още имат живот, Калин ни показва как на ръчно управлявана машина може да се ушие коледно украшение – елха.

