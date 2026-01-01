Оспорвана надпревара за първото бебе на 2026 година. Две софийски новородени момченца са проплакали в първите минути на новата година.



Те носят имената Боян и Теодор, родени в частната болница „Света София” и в „Майчин дом” и са със забележителни мерки.



Навръх празничната нощ и едва 24 минути, след като стрелките ударили, малкият Тео поема първи глътки въздух. А семейството на Александрина и Томислав става още по-пълно.

„Много сме щастливи и развълнувани. Това е най-хубавият подарък, който можем да получим за Новата година. Теодор означава Божи дар, отдавна си го бяхме избрали”, споделя майката.

„Когато ни казаха, че ще имаме момче, веднага избрахме името”, споделя с гордост таткото.

Вместо да чака у дома или в болничния коридор, Томислав избира да присъства на раждането на сина си.

Чудото на Рождество: Изписват новородени в коледни чорапчета в болница в Русе

„Искам да апелирам към всички мъже – да уважават жените и майките си. Те са героини”, каза той.

А недалеч от приказката на това семейство, в друга софийска болница – чудото на новия живот се случва и за Джулия и нейния съпруг.

Синът им Боян се появява на бял свят в 00:35 ч. И е със завидните мерки от 4 кг 160 гр и височина 54 см.

„Предполагах, че ще прекарам Новата година у дома, но се случи това чудо. Каката и таткото ще дойдат да го видят”, обясни Джулия.



В Майчин дом посрещнаха 2026-а с появата на Боян, а 25-а изпращат с момичета близначки.

„Една успешна година с 3043 новородени, живи и здрави дечица, за което трябва да благодарим на целия екип на болницата”, споделя д-р Силвия Савова, дежурен акушер-гинеколог.

Двете момченца – Теодор и Боян изглежда са първите бебета на 2026-а. Родителите благодарят за грижите на лекарите и се надяват децата им да вървят все с късмет. А чудото да посети всеки дом.