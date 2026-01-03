Силният вятър нанесе щети в София. Екипите на Аварийна помощ и превенция и пожарната в Столична община са получили 45 сигнала до момемнта, 15 са за паднали ламарини. Отстранени са 10 от сигналите.

♦ Заради бурния вятър огромно дърво рухна върху автомобил в столицата София. Инцидентът е станал на ул. „Света Марина“ в "Борово". Дървото е паднало върху тротоар, като по чудо няма жертви.

Снимка: БГНЕС

Аварийни екипи на Столична община са разрязали и отстранили падналото дърво.

Снимка: БГНЕС

Ураганен вятър с пориви над 120 км/ч нанесе сериозни щети във Враца

Снимка: БГНЕС

♦ Бурен вятър свали част от изолацията на сградата на столичния район "Красно село", като най-компрометирани са частите под подкрива. Само преди седмица ремонтът на покрива е бил приключил, сочи БГНЕС.

♦ По-късно стана ясно, че има и паднало дърво в района на Семинарията временно. Инцидентът е спрял движението на трамвайни линии 10 и 15 в столицата, съобщиха от Центъра за градска мобилност, цитирани от БТА. Към 13:42 ч. движението на мотрисите е възстановено.

Днес жълт код за силен вятър е обявен за областите Видин, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Монтана, Враца, София-град и София-област, Добрич, Варна, Бургас, Кърджали, Ямбол и Хасково.