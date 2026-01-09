За последното денонощие през „Пирогов” са преминали 220 души с травми след падания на леда. Най-малко 25-има са получили различни ортопедични проблеми - счупвания, изкълчвания и натъртвания. Хоспитализираните са повече от 10.

Поледиците в София пратиха 140 души в „Пирогов”



"Най-честите травми са в областта на гривнените стави, в областта на глезените и в областта на раменните стави", каза д-р Денис Палов, шеф екип на Спешния травматологичен кабинет в "Пирогов".

С най-тежката травма е 80-годишна жена, която е с изваждане и тежка фрактура на раменната става след падане на леда. Затова лекарят съветва: да се носят удобни обувки и да не се върви с ръце в джобовете.

А от Столичния инспекторат увериха, че чистят с приоритет тротоарите и местата за обществено ползване - подлези, подстъпи към метрото, училища, детски градини и болници. А в районите, които са без договор за сметосъбиране, зимните дейности се извършват от фирми, опериращи в съседните райони.

„Отговорността за тротоарите е споделена, не е само на общината. Имат задължение и гражданите в жилищните сгради, търговските обекти и фирмите изпълнители. Не всички тротоари в Столичната община са включени са почистване, тъй като това е огромна територия”, обясни Татяна Асенова, началник отдел в Столичния инспекторат.

Глобите за непочистени участъци за граждани и търговци е 25 евро, а за почистващите фирми - започват от 2000 лв.