Заради поледиците, над 140 души са преминали през травматологията на "Пирогов" в София. Най-тежко са пострадали няколко жени и един мъж на около 50 години. На 35-ма от пострадалите се е наложило да останат в болницата. При 15 от тях се налага оперативно лечение, тъй като счупванията им са много тежки.

Лекари от Спешния травматологичен кабинет напомнят на хората да бъдат внимателни. Да бъдат с обувки със стабилни подметки, да ходят с ръце извън джобовете, както и да се погрижат за по-възрастните си близки, за да не се налага те да излизат.

Междувременно продължава дейността по почистването на основните пътища в столицата след вчерашните обилни снеговалежи. Към 06:30 часа пътната обстановка в столицата е нормална, а движението се извършва при зимни условия. През нощта екипите, ангажирани с почистването на столицата от сняг, са обработили със смеси против заледяване улици, по които се движи общественият транспорт, както и общински пътища, които свързват населените места в общината. Опесъчени са и пътищата в ПП „Витоша“ – "Драгалевци - Алеко" и "Бояна – Златни мостове".

Продължава избутването на сняг във "Връбница" и разпръскването на смеси по вътрешнокварталните улици в "Овча купел" и "Кремиковци". Екипите ще продължат работата си през деня. Градският транспорт изпълнява всички свои маршрути.

Усложнена зимна обстановка в страната, стотици снегорини обработват пътищата

По данни на СДВР над 30 катастрофи са станали в четвъртък, като основната причина е несъобразяване с пътната обстановка. При тях няма жертви. От "Пътна полиция" обявиха, че ще разположат екипи на всички входове, изходи и основни пътни артерии в столицата. Поддържат и постоянна връзка със службите за снегопочистване, като сигнализират за местата, където има усложнена пътна обстановка.