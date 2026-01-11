-
Има ли борба с мафията при кризата с боклука в София: Общински съветници с остри обвинения към кмета
-
НАП проверява фитнес в "Студентски град" за рязко покачване на цените
-
Вулканът Килауеа изхвърли 6-метров фонтан от лава (ВИДЕО)
-
Oткриха човешки останки сред пепелища от пожарите в Югоизточна Австралия
-
"Два града - еднаква болка": Кочани с почит и съпричастност към жертвите в Кран Монтана
-
В кои сфери ще има глад за кадри през 2026 година
Запознайте се с Борил и Калоян
Тази неделя в предаването„Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с баща и син, които заменят офисите и счетоводството с производство на традиционни месни продукти. Борил и Калоян са финансисти със собствена счетоводна къща, но монотонната работа и животът между четири стени ги карат да потърсят различен път.
Производството на месни изделия е дълбоко вкоренено в семейната им история. Вдъхновени от занаята на предците си, двамата решават да възродят традицията и създават собствен цех за колбаси, изцяло по стари, автентични рецепти.
„Да хванеш гората”: Как семейство разви бизнес с екзотични гъби на село (ВИДЕО)
Тяхната история е пример за смел избор, завръщане към корените и търсене на смисъл извън утъпканите професионални пътеки.
Как финансисти се превръщат в производители на занаятчийски месни продукти и какво ги мотивира да направят тази промяна – гледайте във видеото.
Последвайте ни