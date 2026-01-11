Тази неделя в предаването„Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с баща и син, които заменят офисите и счетоводството с производство на традиционни месни продукти. Борил и Калоян са финансисти със собствена счетоводна къща, но монотонната работа и животът между четири стени ги карат да потърсят различен път.

Производството на месни изделия е дълбоко вкоренено в семейната им история. Вдъхновени от занаята на предците си, двамата решават да възродят традицията и създават собствен цех за колбаси, изцяло по стари, автентични рецепти.

Тяхната история е пример за смел избор, завръщане към корените и търсене на смисъл извън утъпканите професионални пътеки.

Как финансисти се превръщат в производители на занаятчийски месни продукти и какво ги мотивира да направят тази промяна – гледайте във видеото.