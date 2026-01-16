Кметът на Асеновград обяви частично бедствено положение заради повредата на магистрален водопровод на улица "Матей Преображенски", съобщиха за NOVA от общинската администрация.

Четвърти ден част от града е с нарушено или липсващо водоподаване. Спукването на водопровода доведе до пет различни аварии и ограничи питейното водоснабдяване на по-голямата част от населението, каза кметът Христо Грудев.

Асеновград - трети ден без вода заради спукан водопровод, върху който е построена къща

По думите му частичното бедствено положение дава възможност в кратки срокове да се предприемат действия за подмяна на водопорвода и преместването на трасето му под пътната инфраструктура. Ремонтните дейности ще се извършват с ВиК-Пловдив.

Предвижда се да бъдат подменени 398 метра тръби с диаметър Ф300, които ще бъдат осигурени от ВиК. Община Асеновград ще извърши изкопните действия. Ремонтите започват още днес, подчерта кметът.

Грудев припомни, че върху водопровода има изградена къща. Той съобщи, че днес администрацията ще сезира прокуратурата, която да установи кой е допуснал изграждането.