В последния ден от работната седмица гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Методи Владимиров - адвокатът Силвия Петкова, рекламният експерт Лора Добрева и бившият директор на „Пирогов” доцент Спас Спаков, изразиха своите позиции по няколко теми.

Първо обсъдиха данните на НСИ за инфлацията през декември и има ли поскъпване на стоки и услуги след въвеждането на еврото? След това гостите коментираха въпроса и дали трябва да се ограничи достъпът на децата до 13 години до социалните мрежи?

Редактор: Станимира Шикова