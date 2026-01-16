-
„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”
„На кафе“ с Влади Зомбори, София Бобчева и Надя и Атанас Стоеви от оркестър „Канарите“
Вечеря по ноти с „повелителя на Блатото“ от „Игри на волята“ Дечо в „Черешката на тортата“
Блондови срещу Петрови в "Семейни войни"
Смела игра в "Сделка или не"
„Пресечна точка”: За предизборния популизъм и за проблемите с боклука в София
Тези теми коментираха Силвия Петкова, Лора Добрева и доц. Спас Спасков
В последния ден от работната седмица гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Методи Владимиров - адвокатът Силвия Петкова, рекламният експерт Лора Добрева и бившият директор на „Пирогов” доцент Спас Спаков, изразиха своите позиции по няколко теми.
Първо обсъдиха данните на НСИ за инфлацията през декември и има ли поскъпване на стоки и услуги след въвеждането на еврото? След това гостите коментираха въпроса и дали трябва да се ограничи достъпът на децата до 13 години до социалните мрежи?
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
