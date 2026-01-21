Правителството взе решение за дългосрочно развитие на остров Св. Кирик и Юлита край Созопол, с което се цели подобряване на туристическата инфраструктура и повишаване безопасността на морския транспорт. Това съобщи на брифинг транспортният министър в оставка Гроздан Караджов.

Той припомни, че въпросът за състоянието и бъдещето на острова е бил поставен още на 26 юли миналата година по време на изнесено заседание на парламентарната Комисия по туризъм в Созопол. Тогава представители на местната общност и народни представители са обърнали внимание, че уникалният остров – единственият по българското Черноморие, свързан със сушата чрез вълнолом, повече от 15 години е оставен без устойчиво решение за поддръжка и развитие.

По думите на Караджов в момента в Созопол оперират осем туристически кораба за сезонен превоз на пътници, както и пътнически катамаран по линията Созопол–Несебър с капацитет 100 места. Въпреки интензивния трафик, градът не разполага със специализиран терминал за туристически кораби, а плавателните съдове използват рибарското пристанище с кей с дължина едва 80 метра. Това води до сериозни затруднения – корабите застават по няколко един до друг, смесват се туристически и риболовни дейности и се създават рискове за безопасността на пасажерите, обясни министърът.

С приетото решение остров Св. Кирик и Юлита отново преминава в управление към Министерството на транспорта и съобщенията. С дълбочина между 3,5 и 5 метра и с над 300 метра кейова стена, островът ще може да приема туристически кораби и яхти, опериращи в района.

Стопанисването на имота ще бъде поето от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, което ще има задачата да модернизира кейовата стена и прилежащата инфраструктура и да я превърне в атрактивна зона.

Проектът предвижда изграждане на специализиран терминал за обслужване на пътници и туристически кораби, осигуряване на електрозахранване, водоснабдяване, съоръжения за отпадъци, модерна яхтена марина и крайбрежна улица, подходяща за обслужване на туристическия поток. По този начин островът ще поеме изцяло туристическото корабоплаване и ще освободи рибарското пристанище от несвойствени за него дейности.

Караджов подчерта, че Министерството на културата ще запази пълен достъп до острова и ще продължи да отговаря за археологическата зона. Дейността на Центъра за подводна археология в Созопол ще бъде подпомагана, като сградата на острова ще бъде превърната в музей на подводното археологическо наследство.

В рамките на един месец предстои предаване и приемане на имота, след което ще започне изработването на подробен устройствен план и идеен проект. Очакванията са до началото на летния сезон да бъде обявена обществена поръчка за реализацията.

„С това решение остров Св. Кирик и Юлита ще се превърне в още по-атрактивна и достъпна дестинация, допълваща туристическия облик на Созопол“, заключи министърът.

