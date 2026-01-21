Във връзка с въвеждането на еврото в Република България Българската народна банка напомня на гражданите как да разпознават истинските евробанкноти и как да реагират при съмнение за фалшификат.

► Как да проверите дали евробанкнотата е истинска?

Истинските евробанкноти съдържат защитни елементи, които могат да бъдат разпознати лесно без специалзирани уреди. Проверката за истинност се извършва чрез метода: „ПИПНИ, РАЗГЛЕДАЙ и НАКЛОНИ“.

• Пипни – банкнотата е шумяща и твърда, усеща се релеф в печатните изображения;

• Разгледай – срещу източник на светлина се проверяват водният знак и защитната нишка;

• Наклони – променят се изображенията и цветовете на холограмната лента, числото на номинала в долния ляв ъгъл си променя цвета от смарагдовозелен в тъмносин.

Подробно описание на защитните елементи на евробанкнотите от серия „Европа“, както и от първата серия, е публикувано на интернет страницата на Европейската централна банка.

► Какво да направите при съмнение?

• Ако Ви бъде подадена банкнота и имате съмнение, че е фалшива – не я приемайте.

• Ако вече сте приели банкнота и смятате, че може да е фалшива – незабавно уведомете полицията или се обадете на телефон 112.

► Какво е важно да знаете?

Използването на банкнота, за която знаете, че е фалшива, е престъпление. Фалшивите банкноти нямат стойност и при приемането им не се изплаща обезщетение.

