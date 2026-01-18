Собственик на магазин от Казанлък проведе свое собствено разследване, за да установи разпространители на фалшиво евро, попаднало в касата му. И само за 2 часа успява да научи дори адресите им.

В предаването „На фокус” Радослав Христов обясни, че разпространителите отишли в магазина през нощта и си купили със 100 евро, нещо дребно за около 4 евро.

„Консултирахме се с нашия юрист, който ни каза да подадем сигнал на 112. Дойдоха момчетата, които не бяха попадали още на такъв случай. В крайна сметка дежурният ги пренасочи и каза да отидем в РПУ-Казанлък”, разказа Радослав Христов.

Той отишъл. Към тогавашния момент обаче имал оскъдна информация, която дал на полицаите.

След това се прибира и сваля записите от камерите. Качва кадрите в социалните мрежи. Минути по-късно се сдобива и с адресите на разпространителите. „Качих ги в моя работна страница с хиляди последователи. За 13 минути имахме адреси, телефони. Не очаквах, че ще е толкова бързо. Получих Facebook профилите им, телефонни номера, месторабота”, каза Христов.

Същата вечер се връща в полицията и дава още информация.

На следващия ден единият от тези, които трябвало да бъдат задържани, се явил в магазина, за да се извинява и да връща парите.

