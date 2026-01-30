Коментар на Ива Иванова – Ивка Бейбе, Руслана Петрова и Георги Янакиев

В последния работен ден от седмицата гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - инфлуенсърът Ива Иванова – Ивка Бейбе, пиар експертът Руслана Петрова и музикантът Георги Янакиев, изразиха своите позиции по няколко теми. 

Първата от тях е свързана с въпроса защо все още ни разделя оценката за комунизма? След това гостите обсъдиха и темата трябва ли да се преподава здраве в училище? 

Повече по темата гледайте във видеото. 

Редактор: Станимира Шикова

