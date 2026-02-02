Първи работен ден, в който левът вече не е официално разплащателно средство у нас. Вече задължително плащаме стоки, услуги и задължения само в единната европейска валута, а търговците нямат право да връщат български левове.

По последни данни на Българската народна банка над 7 млрд. лева все още са в обръщение. Те могат да бъдат обменени в банките и пощите без такси до 30 юни, а в БНБ завинаги. До 8 август остава и двойното обозначаване на цените.

75% от левовете вече са изтеглени от обращение

Бяха получени много жалби, но в крайна сметка процесът протече плавно и сигурно. В дадени магазини проблемите бяха свързани с технически затруднения, а не умишлени заблуждения на потребителите. Това заяви за прехода към единната валута в предаването „Твоят ден” Игнат Арсенов, директор на Главна дирекция „Контрол на пазара” в КЗП.

„Ние следим цените постоянно, включително на стоките от първа необходимост от малката потребителска кошница”, допълни още той. По думите му най-много сигнали са получени в сектора на услугите, свързани най-вече с вендинг автомати, паркинги, заведения за хранене и развлечения.

„Важно е хората да знаят, че двойното обозначаване продължава до 8 август, включително до тогава ще продължи и контролната дейност на КЗП във връзка с увеличаването на цените”, доълни Арсенов. „Потребителите ще имат възможност, ако констатират нарушения, да сигнализират КЗП. Санкциите, които законът предвижда са от 2 500 до 50 000 евро”, отбеляза още той.

Часове преди левът да излезе от обращение: Готови ли са хората да се разделят с българската валута

„Процесът, с всичките си кусури, които имаше, мина изключително гладко и беше относително добре организиран”, заяви Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите. По думите му българите много бързо са се адаптирали към еврото.

Той очерта и няколко проблеми в прехода към единната валута, като натоварването на търговците, както и слабото участие на държавата по отношение на информационната кампания.

„В повече от другите държави срокът за двустранно плащане беше две седмици. В България прехвърлихме разходите върху търговците. Всъщност, видя се, че това беше грешка, тъй като те се превърнаха в обменни бюра, само че те плащаха за разходите, които трябваше да направят, за да обменят тези пари, а това са огромни суми. За следващата страна, която трябва да влиза в Еврозоната, бих ѝ казал да приеме стандартния подход от две седмици. Проблемът беше огромното физическо натоварване на мрежата за търговия на дребно, която действаше като обменно бюро”, подчерта Дацов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова