Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева”, след новините в 17 часа
Във вторник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
Надеждите на Тръмп за сделка с Иран - вариантите за мирен изход - в студиото международният анализатор проф. Владимир Чуков.
И още: участието на Радев в предсрочния вот и създаването на партията му след изборите – възможности и препятствия – анализ на проф. Александър Маринов.
Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни