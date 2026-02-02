Във вторник в " Денят на живо с Наделина Анева " ще видите:

Надеждите на Тръмп за сделка с Иран - вариантите за мирен изход - в студиото международният анализатор проф. Владимир Чуков.

И още: участието на Радев в предсрочния вот и създаването на партията му след изборите – възможности и препятствия – анализ на проф. Александър Маринов.

Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.

Редактор: Ралица Атанасова