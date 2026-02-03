-
Коментар на Калина Божилова, Юри Велев и Дани Милев
Започнаха консултациите, които президентът Илиана Йотова провежда с политическите сили преди да определи кой ще бъде служебен премиер. На „Дондуков” 2 днес отидоха от ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. Колко труден е изборът на Илияна Йотова и има ли шанс да отговори на очакванията за служебен премиер, който не е обвързван политически, при ограниченията на „домовата книга”? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” медицинският специалист Калина Божилова, политическият анализатор Юри Велев и музикантът Дани Милев.
Втората тема в предаването: Вършат ли си работата институциите и в каква държава живеем? Случаят с тримата мъртви мъже край хижа „Петрохан” е обвит в мистерия. Те са били част от неправителствена организация, която е регистрирана като Национална агенция за контрол на защитените територии. Притежавали са много оръжия и са ограничавали достъпа на туристи до планината на 20 км от София и съвсем близо до границата със Сърбия.
