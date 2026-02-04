Пет научно-изследователски кораба, плаващи под чуждо знаме в морските пространства на България в Черно море, получиха разрешение от правителството в оставка да извършат прецизно проучване. То е във връзка с реализирането на проекта „Кардеса“ за система от оптични кабели между държавите от Кавказкия регион и Европа.

Кабелната система трябва да свърже Ахелой с Поти в Грузия, с разклонение до Шиле в Турция. Целта на проекта е осигуряването на нов цифров коридор между основните мрежови хъбове на Истанбул, София и Тбилиси посредством допълнителна устойчива и сигурна мрежа. От решаващо значение за реализирането на проекта „Кардеса“ е определянето на трасе.

След спешния мониторинг на морето при Ахтопол: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия танкер

Редактор: Мария Барабашка