Язовирите в Кърджалийска и Смолянска област рязко повишиха нивата си вследствие на интензивните валежи през последните дни. На места в региона са отчетени количества до 80 литра дъжд на квадратен метър, което доведе до пълноводие на реките и локални наводнения.

Остава в сила частичното бедствено положение на територията на шест села в община Ардино. То е обявено за четвърти път от началото на годината, след като мостът над река Арда, който осигурява единствения достъп до населените места, отново беше залят от придошлите води. Реките в цялата Кърджалийска област са пълноводни, като на много места са излезли от коритата си и са залели земеделски земи.

Заради обилните валежи: Частично бедствено положение в 6 села от община Ардино

Снимка: Димитър Иванов

Заради обилните валежи са засегнати и пътни участъци – на места са залети от вода или са се образували свлачища, които временно затрудняват придвижването. От снощи двата големи язовира в региона – „Кърджали“ и „Студен кладенец“, преливат през преливниците си – ситуация, която се случва рядко.

Областният управител на Кърджали Никола Чанев увери, че няма бедстващи хора. „В шестте села около моста към Китница достъпът е временно прекъснат, но при спиране на валежите се очаква водата да се оттече и преминаването да бъде възстановено още днес“, посочи той.

Снимка: Димитър Иванов

В една от махалите на Китница е регистриран свлачищен процес, при който пътят е затрупан, а три къщи временно са откъснати от света. По думите на Чанев тежка техника ще пристигне на мястото до часове.

От областната управа подчертават, че преливането на язовирите не представлява опасност за хората. „Язовир „Кърджали" прелива през два от четирите си преливника, а язовир „Студен кладенец" – през пет от девет. Дебитът на водата вече намалява и няма риск за населението“, обясни областният управител.

От снощи валежите на територията на Кърджали са спрели. Очакванията са водните количества постепенно да се оттекат, което да доведе до спадане на нивата на реките и нормализиране на обстановката в засегнатите райони.

Снимка: Димитър Иванов

За днес синоптиците от НИМХ не са обявили предупредителни кодове за опасни явления. Прогнозата предвижда, че в следобедните часове в Западна България ще започне да вали дъжд. В северозападните райони ще останат условията за поледици. Максималните температури за по-голямата част на Северна България ще бъдат между 3 и 8 градуса, за Южна - между 8 и 13, за София - около 9.